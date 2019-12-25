Предприниматель зарезал коллегу из-за оплаты аренды в кафе на Ленинском

Правоохранители обнаружили на месте труп.

В Красносельском районе Петербурга мужчина ударил ножом предпринимателя, который арендовал у него помещение. От полученных травм мужчина скончался. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию поступило сообщение о том, что петербуржец получил ножевое ранение в кафе на Ленинском проспекте. Когда на место прибыли правоохранители, там находился труп мужчина 1969-го года рождения. По подозрению в совершении преступления был задержан предприниматель, который во время ссоры из-за оплаты аренды помещения кафе ударил пострадавшего ножом.

Предполагаемого преступника задержали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что кража велосипеда на Карпинского попала на видео.

Фото: Piter.TV