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Предприниматель зарезал коллегу из-за оплаты аренды в кафе на Ленинском
Сегодня, 9:41
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Предприниматель зарезал коллегу из-за оплаты аренды в кафе на Ленинском

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Правоохранители обнаружили на месте труп.

В Красносельском районе Петербурга мужчина ударил ножом предпринимателя, который арендовал у него помещение. От полученных травм мужчина скончался. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию поступило сообщение о том, что петербуржец получил ножевое ранение в кафе на Ленинском проспекте. Когда на место прибыли правоохранители, там находился труп мужчина 1969-го года рождения. По подозрению в совершении преступления был задержан предприниматель, который во время ссоры из-за оплаты аренды помещения кафе ударил пострадавшего ножом. 

Предполагаемого преступника задержали. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что кража велосипеда на Карпинского попала на видео

Фото: Piter.TV

Теги: арендатор, кафе, конфликт, ножевое ранение, предприниматель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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