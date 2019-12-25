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В кабмине заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения из-за коронавируса
Сегодня, 13:32
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matveyvn

В кабмине заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения из-за коронавируса

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Вспышки заболеваемости могут возникать в регионах.

В правительстве заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения из-за коронавируса. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в кабмине.

Он рассказал, что в последние несколько дней в России наблюдается увеличение количества случаев инфицирования COVID-19, однако ситуация остаётся стабильной и находится под контролем.

При этом источник издания подчеркнул, что вспышки заболеваемости могут возникать в регионах — а за ними и соответствующая реакция властей в виде возвращения ограничений.

Ранее мы писали, что премьер Грузии заявил о начале второй волны коронавируса в стране.

Теги: коронавирус, ограничения из-за коронавируса, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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