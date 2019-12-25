В кабмине заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения из-за коронавируса

Вспышки заболеваемости могут возникать в регионах.

В правительстве заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения из-за коронавируса. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в кабмине.

Он рассказал, что в последние несколько дней в России наблюдается увеличение количества случаев инфицирования COVID-19, однако ситуация остаётся стабильной и находится под контролем.

При этом источник издания подчеркнул, что вспышки заболеваемости могут возникать в регионах — а за ними и соответствующая реакция властей в виде возвращения ограничений.

Ранее мы писали, что премьер Грузии заявил о начале второй волны коронавируса в стране.