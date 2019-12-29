В кабинете замначальника полиции Красносельского района прошел обыск

Силовики прибыли в отдел около шести часов вечера накануне.

Во вторник, 3 марта, в кабинете заместителя начальника правоохранительных органов по оперативной работе в Красносельском районе Петербурга, подполковника полиции Андрея Байкова прошел обыск. Об этом сообщил 78.ru.

Силовики прибыли в отдел, который находится на Авангардной улице, дом №35, около шести часов вечера.

По данным ТАСС, обыск связан с уголовным делом по факту организации казино в районе. Информация о задержаниях не поступала.

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Фото: Piter.TV