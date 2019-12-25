В кабине грузовика в Шушарах нашли труп мужчины

Следов насильственной смерти на теле не обнаружили.

В среду, 9 сентября, в полицию Петербурга обратилась женщина. Она рассказала, что на Пушкинской улице в Шушарах в кабине грузовика Mercedes-Benz лежит бездыханный мужчина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На место происшествия отправили полицейских. Информация подтвердилось, в кабине большегруза действительно лежало тело мужчины. Следов насильственной смерти на нем не было.

Умершим оказался уроженец Татарстана 1963 года рождения. Тело отправили в морг для выяснения точной причины смерти.

Ранее мы писали, что на Курской улице нашли пьяного и сильно избитого мужчину.

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