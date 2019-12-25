В Петербурге определили подрядчиков на строительство и проектировку 10 социальных объектов

Объекты включены в Адресную инвестиционную программу.

Фонд капитального строительства и реконструкции заключил 6 контрактов на строительство и 4 контракта на проектирование социальных объектов в июне 2021-го года. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Так, например, строить школу на 1000 мест по адресу Муринская дорога, участок 10 будет ООО "СУАР-Групп". Ранее Piter.TV рассказывал о том, что объект в квартале "Новая Охта" должен быть готов к 2023 году. В этом году на строительство выделят 200 млн рублей.

Эта же организация выиграла еще два конкурса: на строительство поликлиники на Туристской, участок 17 и завершение детского сада совмещенного с начальной школой в Северно-Приморской части. Он будет рассчитан на 170 дошкольников и 300 учеников.

Реконструкцию здания ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района проведет ООО СК "ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ".

Достраивать поликлинику для взрослых в Красном Селе в переулке Щуппа будет ООО "СУ-17". В ней будет располагаться отделение травматологии, стоматологии и реабилитации, а также женская консультация.

Компания АО "Эн-Системс" спроектирует две спортивно-оздоровительные базы на Приморском шоссе, а ООО "ГрадстройПроект" — детский сад на Витебском проспекте, участок 6.

Все объекты включены в Адресную инвестиционную программу.

Фото: Piter.TV