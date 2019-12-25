В июне в службу "112" от петербуржцев поступило более 360 тыс. сообщений

В среднем в сутки в службу поступало около 12 тыс. звонков. Максимальное количество сообщений специалисты зафиксировали 23 июня – 18 тыс.

В июне этого года в службу экстренных вызовов "112" от петербуржцев поступило 363 тыс. вызовов, СМС и сообщений из информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Об этом в пятницу, 2 июля, сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи Петербурга.

Так, более 113 тыс. обращений были направлены в скорую помощь, 81 тыс. сообщений были совершены в полицию, в пожарно-спасательную службу – более 7,9 тыс. обращений, еще более 1,8 тыс. – в службу газа. Специалисты также отметили, что около 18 тыс. сообщений поступило сразу в несколько служб, остальные вызовы оказались ложными.

В комитете добавили, что самой многочисленной причиной обращений в службу экстренных вызовов "112" стали ДТП – около 15 тыс. сообщений за июнь, из них более 2,6 тыс. сообщений касались пожаров.

Ранее мы писали, чем различаются службы "112" и "122". Напомним, номер "112" – единый номер вызова всех экстренных служб города, который работает уже много лет. Номер же "122" – единая региональная информационно-справочная служба, которая начала работать в апреле прошлого года.

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