В июне в Петербурге может быть зафиксировано рекордное число безработных

Такие же показатели были в середине 1990-х годов.

Рекордное количество безработных в Петербурге может быть зафиксировано в июне. С таким прогнозом выступил председатель комитета по труду и занятости города Дмитрий Чернейко в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Как сообщил представитель Смольного, на данный момент на постановку на учет подали более 30 тыс. горожан. Есть вероятность, что к концу первого летнего месяца эта цифра достигнет 70 тыс. Такого не было с середины 1990-х годов.

До 30 марта число безработных составляло 14 тыс. человек.

Из более 3 млн работающих петербуржцев на работу сейчас не могут ходить более миллиона. Около 500 тыс. человек были переведены на дистанционный формат работы.

Ранее Piter.TV рассказал о профессиях, которые сейчас востребованы в Петербурге.

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