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Стали известны востребованные профессии в Петербурге в период пандемии коронавируса
Сегодня, 19:38
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nadezhda_sib

Стали известны востребованные профессии в Петербурге в период пандемии коронавируса

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Там оказались не только курьеры.

Стало известно, какие профессии востребованы в период режима самоизоляции в Северной столице. Об этом руководитель пресс-службы компании интернет-рекрутмента Ирина Жильникова в эфире телеканала "Санкт-Петербург". 

Особой "популярностью" сейчас пользуются курьеры, причем как пешие, так и на машине. В списке также фасовщики, упаковщики и разнорабочие. Также работу могут найти водители-экспедиторы и логисты. Не падает спрос на IT-специалистов — программисты, разработчики, аналитики и те, кто может оказать помощь представителям бизнеса в переходе на дистанционный режим работы.

Дмитрий Чернейко отметил, что после пандемии нужно быть готовым к тому, что рынок труда изменится. В связи с этим есть необходимость перепрофилирования. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что карантинный обсерватор "Заря" ищет медсестер и санитарок.

Фото: pixabay.com 

Теги: вакансии, профессии, трудоустройство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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