Карантинный обсерватор "Заря" ищет медсестер и санитарок

Чтобы претендовать на вакансии, нужно иметь гражданство РФ, флюорографию и сертификаты о прививках.

Обсерватору на базе пансионата "Заря" требуются сотрудники. Пресс-служба комитета по труду и занятости населения Петербурга сообщила, что в пансионат нужен медперсонал.

Чтобы претендовать на вакансии, нужно иметь гражданство РФ, флюорографию и сертификаты о прививках.

Для должности медсестры также потребуется диплом о среднем профессиональном образовании и сертификат по направлению деятельности "сестринское дело". У санитарок потребуют справку о несудимости и документ, подтверждающий среднее общее образование.

Ранее полиция поймала беглеца из больницы Святого Георгия.

Фото: ВК/ Комитет по здравоохранению Петербурга