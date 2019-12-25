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Карантинный обсерватор "Заря" ищет медсестер и санитарок
Сегодня, 8:55
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nastya960

Карантинный обсерватор "Заря" ищет медсестер и санитарок

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Чтобы претендовать на вакансии, нужно иметь гражданство РФ, флюорографию и сертификаты о прививках.

Обсерватору на базе пансионата "Заря" требуются сотрудники. Пресс-служба комитета по труду и занятости населения Петербурга сообщила, что в пансионат нужен медперсонал.

Чтобы претендовать на вакансии, нужно иметь гражданство РФ, флюорографию и сертификаты о прививках.

Для должности медсестры также потребуется диплом о среднем профессиональном образовании и сертификат по направлению деятельности "сестринское дело". У санитарок потребуют справку о несудимости и документ, подтверждающий среднее общее образование.

Ранее полиция поймала беглеца из больницы Святого Георгия.

Фото: ВК/ Комитет по здравоохранению Петербурга

Теги: обсерватор, пансионат заря
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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