В пансионате "Заря" в Репино увеличили количество мест для студентов с ковидом

В двух вузах зафиксировали массовое заболевания студентов.

Из-за вспышек заболеваемости COVID-19 среди студентов нескольких вузов в пансионате "Заря" увеличили количество коек. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на данные комитета по здравоохранению.

Пансионату добавили 150 коронавирусных коек.

С начала пандемии "Заря" в Репино функционировал как обсерватор, а затем стал принимать больных.

Рост заболеваемости произошел в общежитии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Там подтвердили 48 случаев COVID-19. Сто человек из круга контактных изолировали на 2 недели.

Также не менее 29 студентов заболели из общежития Санкт-Петербургского государственного университета. Больных направили на лечение в "Ленэкспо", а контактных — в санаторий "Балтиец".

Фото: комитет по здравоохранению Петербурга