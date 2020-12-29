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В пансионате "Заря" в Репино увеличили количество мест для студентов с ковидом
Сегодня, 15:58
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В пансионате "Заря" в Репино увеличили количество мест для студентов с ковидом

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В двух вузах зафиксировали массовое заболевания студентов.

Из-за вспышек заболеваемости COVID-19 среди студентов нескольких вузов в пансионате "Заря" увеличили количество коек. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на данные комитета по здравоохранению.

Пансионату добавили 150 коронавирусных коек. 

С начала пандемии "Заря" в Репино функционировал как обсерватор, а затем стал принимать больных. 

Рост заболеваемости произошел в общежитии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Там подтвердили 48 случаев COVID-19. Сто человек из круга контактных изолировали на 2 недели. 

Также не менее 29 студентов заболели из общежития Санкт-Петербургского государственного университета. Больных направили на лечение в "Ленэкспо", а контактных — в санаторий "Балтиец". 

Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Теги: временный госпиталь, пансионат заря
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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