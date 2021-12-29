В Подмосковье во временном госпитале в парке "Патриот" увеличат число "ковидных" коек

В регионе заранее разворачивают необходимые мощности.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-1" завил, что власти региона число больничных коек для пациентов с коронавирусом во временном госпитале в парке "Патриот" увеличат до 800.

По словам Воробьева, до этого во временном госпитале было развернуто 400-440 коек.

Мы разворачиваем уже заранее все необходимые мощности, для того чтобы оказывать медицинскую помощь по "омикрону. Андрей Воробьев, глава Московской области

Есть мнение, сказал глава Подмосковья, что люди, заразившиеся штаммом "омикрон" болеют в более легкой форме.

Андрей Воробьев также сообщил, что в Подмосковье за три дня число заболевших коронавирусом выросло в два раза.

Видео: YouTube / Россия 24