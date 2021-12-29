В Подмосковье за три дня число заболевших коронавирусом выросло в два раза

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что за последние три дня в регионе число заболевших коронавирусом выросло вдвое.
Воробьев с сожалением отметил, что подтверждаются прогнозы специалистов и "омикрон" наступает. Губернатор сказал, что в парке "Патриот" число коек для больных коронавирусом увеличили с 400 до 800. Таким образом в регионе заранее разворачивают мощности.
По словам Воробьева, в Подмосковье могут быть введены ограничения при необходимости.
Ограничения на массовые мероприятия, все, что связано с режимом в транспорте, всем уже известные мероприятия. Если угроза будет - мы будем реагировать.
Андрей Воробьёв, губернатор Московской области
Ранее в ВОЗ заявили, что коронавирус постепенно становится эндемичным.
Видео: YouTube / Россия 24
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