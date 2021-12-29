В Подмосковье за три дня число заболевших коронавирусом выросло в два раза

Регион необходимые мощности разворачивает заранее.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что за последние три дня в регионе число заболевших коронавирусом выросло вдвое.

Воробьев с сожалением отметил, что подтверждаются прогнозы специалистов и "омикрон" наступает. Губернатор сказал, что в парке "Патриот" число коек для больных коронавирусом увеличили с 400 до 800. Таким образом в регионе заранее разворачивают мощности.

По словам Воробьева, в Подмосковье могут быть введены ограничения при необходимости.

Ограничения на массовые мероприятия, все, что связано с режимом в транспорте, всем уже известные мероприятия. Если угроза будет - мы будем реагировать. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Ранее в ВОЗ заявили, что коронавирус постепенно становится эндемичным.

Видео: YouTube / Россия 24