ВОЗ: коронавирус постепенно становится эндемичным

Он постоянно находится среди людей, его пики и спады можно легко прогнозировать, отметили в организации.

В Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус постепенно становится эндемичным. Данный вирус, как грипп и ОРВИ, постоянно находится среди людей, его пики и спады можно можно прогнозировать, отметила представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Она подчеркнула, что вирус на пути становления эндемичным, однако "мы еще к этому не пришли".

Мы в самой середине этой пандемии, и уровень распространения, его интенсивность, а также уровень влияния новых заражений на ключевые медицинские услуги, уровень госпитализации, очень значительны. Мария Ван Керкхове, представитель ВОЗ

По словам эксперта, "омикрон" не является последним штаммом коронавируса.

Ранее ВОЗ назвала категории людей, для которых "омикрон" наиболее опасен.

Видео: WHO