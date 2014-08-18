Заболевшие коронавирусом студенты из общежития СПбГУ лечатся в "Ленэкспо"

Контактные лица находятся в санатории "Балтиец".

Руководство СПбГУ прокомментировало ситуацию с карантином в общежитии №8. Как рассказала первый проректор Елена Чернова, 11 декабря коронавирусом заболел гражданин КНР.

Сотрудники СПбГУ оперативно выявили среди проживающих в общежитии тех, кто контактировал с заболевшим. Их переселили в специально оборудованные помещения общежития, чтобы исключить контакты с другими обучающимися и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Елена Чернова.

В помещениях общежития провели дезинфекцию и организовали ПЦР-тестирование. Положительный тест на COVID-19 получили 29 студентов. Их госпитализировали во временный госпиталь в "Ленэкспо".

15 декабря сотрудники Роспотребнадзора начали работу по предотвращению коронавирусной инфекции. Всех проживающих осматривают. Всех контактных лиц помещают в санаторий "Балтиец". На данный момент там находятся 74 человека. Срок их пребывание определит надзорное ведомство. Вакцинированные студенты и те, которые переболели коронавирусом менее полгода назад, разрешили остаться в общежитии.

После проверки Роспотребнадзора все помещения вновь продезинфицируют.

Фото: Piter.TV