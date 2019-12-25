Имущество временного госпиталя в "Ленэкспо" частично уничтожат

Признать имущество непригодным не могут, поэтому для его уничтожения нужно отдельное постановление.

В Петербурге собираются частично уничтожить имущество временного коронавирусного госпиталя "Ленэкспо". Документ был опубликован на сайте Смольного, но он пока не принят.

От имущества необходимо избавиться, так как число больных COVID-19 значительно снизилось, и использовать его нецелесообразно. Средства в размере более миллиарда рублей были потрачены на строительно-монтажные работы, отделочные работы, закупку и монтаж оборудования и другие виды работ. В пояснительной записке не уточняется, что именно будет уничтожено.

Отмечается, что "характер имущества" не позволяет признать его непригодным для дальнейшего использования.

Ранее Piter.tv рассказывал, как коронавирус уходит из повседневной жизни петербуржцев.

Фото: Piter.tv