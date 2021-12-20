Пансионат "Заря" в Репино начнет принимать отдыхающих с 11 апреля

Некоторое время в пансионате располагались люди с подозрением на коронавирус.

Пансионар "Заря" возобновит свою работу как социально-оздоровительный центр. Информация об этом появилась в группе пансионата в "ВКонтакте".

С 11 апреля учреждение начнет принимать на оздоровительный отдых отдельные категории граждан. Накануне здание осмотрел заместитель председателя комитета по социальной политике Александр Любимов. Как узнал Piter.TV в пресс-службе Комитета, как и раньше, заявление на путевки подают в администрации своих районов.

Пансионат "Заря" находится на Приморском шоссе, 423, в поселке Репино.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что имущество временного госпиталя в "Ленэкспо" частично уничтожат. Он тоже работал как коронавирусный.

Фото: ВКонтакте / ПАНСИОНАТ "ЗАРЯ" - для людей красивого возраста!