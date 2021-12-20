  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пансионат "Заря" в Репино начнет принимать отдыхающих с 11 апреля
Сегодня, 10:36
190
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Пансионат "Заря" в Репино начнет принимать отдыхающих с 11 апреля

0 0

Некоторое время в пансионате располагались люди с подозрением на коронавирус.

Пансионар "Заря" возобновит свою работу как социально-оздоровительный центр. Информация об этом появилась в группе пансионата в "ВКонтакте".

С 11 апреля учреждение начнет принимать на оздоровительный отдых отдельные категории граждан. Накануне здание осмотрел заместитель председателя комитета по социальной политике Александр Любимов. Как узнал Piter.TV в пресс-службе Комитета, как и раньше, заявление на путевки подают в администрации своих районов. 

Пансионат "Заря" находится на Приморском шоссе, 423, в поселке Репино. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что имущество временного госпиталя в "Ленэкспо" частично уничтожат. Он тоже работал как коронавирусный. 

Фото: ВКонтакте / ПАНСИОНАТ "ЗАРЯ" - для людей красивого возраста!

Теги: отдых, пансионат заря
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии