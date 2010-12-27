В июне плата за ЖКУ в Петербурге снизилась на 15 %

Средний счет по городу составил 3 тысячи 132 рубля.

После окончания отопительного сезона в Петербурге снизилась плата за ЖКУ. Так, в июне петербуржцы стали платить в среднем на 15 % меньше. Об этом сообщает пресс-служба Жилищного комитета.

В среднем за месяц плата за ЖКУ снизилась на тысячу рублей. Средний счет по городу в первом месяце лета составил 3 тысячи 132 рубля. Для сравнения, в мае цифры в квитанции равнялись 4 тысячам 173 рублям.

Ранее мы писали, что с 1 июля в Петербурге снизятся тарифы на горячую воду и отопление.

Фото: Piter.TV