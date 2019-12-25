В июне на треть выросло автокредитование в Петербурге

В Петербурге в июне выдали 2 406 кредитов на авто.

Стало известно, что в июне жители Петербурга стали на треть чаще брать автокредиты. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказали в пресс-службе объединенного кредитного бюро (ОКБ), пишут "Ведомости".

В июне объем увеличился на 34% до 3,57 млрд рублей по сравнению с маем. В Петербурге в июне выдали 2 406 кредитов на авто. Средний чек остался на том е уровне – 1,48 млрд рублей.

В Ленинградской области объем выданных кредитов на машины составил 1,07 млрд рублей. Это на 32% больше по сравнению с маем. Количество автокредитов увеличилось на 20% до 778 штук. Средний чек в июне по сравнению с последним весенним месяцем увеличился на 10% до 1,37 млн руб.

Ранее водитель каршеринга с подложным аккаунтом попал в ДТП на Московском шоссе. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.tv

