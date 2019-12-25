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Водитель каршеринга с подложным аккаунтом попал в ДТП на Московском шоссе
Сегодня, 11:32
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Водитель каршеринга с подложным аккаунтом попал в ДТП на Московском шоссе

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Мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Иностранный гражданин арендовал каршеринговое авто по подложному аккаунту и врезался в препятствие. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло в девятом часу вечера 20 июля у дома №145 на Московском шоссе. За рулем каршерингового "Рио" оказался 21-летний гражданин другого государства. По факту неправомерного завладения авто возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что сотрудники ДПС задержали парочку на скутерах без прав в Петербурге. 

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Фото: Piter.tv

Теги: дтп, каршеринг, подложный аккаунт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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