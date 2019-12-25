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Сотрудники ДПС задержали парочку на скутерах без прав в Петербурге
Сегодня, 8:15
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Сотрудники ДПС задержали парочку на скутерах без прав в Петербурге

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У мужчины-пассажира выявили признаки наркотического опьянения.

В ночь на четверг, 21 июля, сотрудники ДПС заметили подозрительную пару, которая перемещалась на скутере по проспекту Испытателей. Как сообщается в группе ВКонтакте "Дорожный инспектор", молодым людям выписали административные протоколы.

Так, у девушки-водителя не оказалось с собой прав на ТС и шлема. У молодого человека  и вовсе обнаружили признаки наркотического опьянения, однако он отказался от освидетельствования.

Если спутница мужчины отделалась лишь административным наказанием, сам он рискует стать фигурантом уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала мужчину, стрелявшего по окнам в Красносельском районе.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор 

Теги: вождение без прав, дпс, задержание, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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