В июле зафиксировано 5 827 смертей в Петербурге

В первый месяц лета погибли 7 106 человек.

Как стало известно во вторник, 11 августа, за июль текущего года в Петербурге зафиксировали 5 827 смертей. Такую статистику опубликовал комитет по делам записи актов гражданского состояния.

Сообщается, что такой показатель стал самым высоким с 2011 года. Антирекорд был установлен также в 2014 году, когда было зафиксировано 5 353 смерти. Больше всего человек погибло в июне – 7 106 смертей было зафиксировано. Отмечается, что в июле родилось 5 888 малышей – самый высокий показатель с начала года.

Отметим, что в Петербурге выявили 155 новых случаев коронавируса и 10 смертей.

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