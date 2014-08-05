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В Петербурге за последние сутки от коронавируса скончались 37 человек
Сегодня, 11:59
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kraratau27

В Петербурге за последние сутки от коронавируса скончались 37 человек

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Более 290 человек смогли побороть болезнь.

В Северной столице за минувшие сутки от COVID-19 умерли 37 пациентов. Город находится на втором месте по числу погибших от коронавируса в стране. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России 21 марта.

В субботу врачи подтвердили инфекцию у 881 жителя Петербурга. Победили болезнь 291 человек. 

С начала пандемии в России умерли от  COVID-19 более 95 тысяч граждан. За последние сутки на наличие инфекции проверились 352 тысячи человек. На сегодняшний день наблюдением врачей находятся более 400 тысяч пациентов. 

Ранее в Piter.tv сообщили, что в Петербурге обследовались на коронавирус 20722 человека.

Фото: Piter.tv 

Теги: заболевшие, коронавирус, смерти
Категории: Лента новостей, Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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