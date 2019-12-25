В Петербурге обследовались на коронавирус 20722 человека

В ряды волонтеров "мывместе" решили вступить более 1400 человек.

За последние сутки сдали анализы на наличие коронавируса в организме 20722 жителя Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 21 марта.

В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам о COVID-19 позвонили 5297 человек.

С 5 октября к движению волонтеров "мывместе" присоединились 1439 добровольцев. Уже прошли обучение и аккредитовались 1151 человек. Они выполнили более 6 тысяч заявок с просьбой о помощи.

Ранее в Piter.tv сообщили, что врачи из Петербурга обнаружили опасные последствия COVID-19 у детей.

Фото: Piter.tv