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Более 20 человек погибли в Ленобласти из-за выезда на встречную полосу за месяц
Сегодня, 22:15
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Более 20 человек погибли в Ленобласти из-за выезда на встречную полосу за месяц

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Еще 98 человек получили ранения разной степени тяжести.

Во вторник, 15 февраля, стало известно, что в Ленинградской области за месяц произошло 57 дорожных аварий, связанных с выездом водителей на полосу встречного движения. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. 

По данным ГИБДД, в подобных аварий погиб 21 человек, а 98 получили ранения разной степени тяжести. В ведомстве добавляют, что за данный вид нарушения штраф составляет 5 тыс. рублей или лишение прав от четырех до шести месяцев. 

При повторном нарушении водителю грозит лишение прав на один год.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти 16 февраля воздух прогреется до +4 градусов.

Фото: Piter.tv
 

Теги: аварии, ранения, смерти
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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