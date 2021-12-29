Более 20 человек погибли в Ленобласти из-за выезда на встречную полосу за месяц

Еще 98 человек получили ранения разной степени тяжести.

Во вторник, 15 февраля, стало известно, что в Ленинградской области за месяц произошло 57 дорожных аварий, связанных с выездом водителей на полосу встречного движения. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным ГИБДД, в подобных аварий погиб 21 человек, а 98 получили ранения разной степени тяжести. В ведомстве добавляют, что за данный вид нарушения штраф составляет 5 тыс. рублей или лишение прав от четырех до шести месяцев.

При повторном нарушении водителю грозит лишение прав на один год.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти 16 февраля воздух прогреется до +4 градусов.

Фото: Piter.tv

