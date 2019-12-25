В Петербурге выявили 155 новых случаев коронавируса и 10 смертей

В Ленобласти те же показатели составили 31 и 5 соответственно.

За последние сутки, 8 августа, в Петербурге выявили 155 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего по России подтвердили 5 212 новых заражений. Об этом говорят данные нформационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За прошедший день в городе скончались 10 больных коронавирусом человек, выписались по выздоровлению 83 петербуржца. В Ленобласти, тем временем, выявлен 31 новый зараженный и зафиксировано 5 смертей от COVID-19. Выздоровевших оказалось 18 человек.



За весь период по России умерло от коронавируса 14 854 человека, выздоровело и выписано 690 207 человек.

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