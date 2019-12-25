За сутки от коронавируса в России излечилось 6 615 человек.

В России зафиксировано 5 212 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,6%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 882 347 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 691. Далее идут Свердловская область — 178, Московская область — 161, Санкт-Петербург — 155, Ставропольский край — 137.

За сутки от коронавируса в России излечилось 6 615 человек. За весь период — 690 207.

За минувшие сутки скончалось 129 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 14 854 человека.

Отмечается, что у 25,6% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее премьер Венгрии назвал нелегальных мигрантов биологической угрозой.