В июле юридические вакансии стали самыми высокооплачиваемыми

До 175 тыс. рублей в месяц может получать инженер-конструктор I категории.

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Петербурге в июле стали юрист и менеджер по продажам юридических услуг. Их зарплаты достигают до 300 тыс. рублей в месяц, передают специалисты сервиса Работы.ру.

Менеджер по продажам юридических услуг занимается привлечением клиентов для заключения договоров, ведением отчётности по клиентам, подготовкой к подписанию документов. От будущего сотрудника ждут опыт работы от 1 года, знание основ юриспруденции, развитые коммуникативные навыки.

До 175 тыс. рублей в месяц может получать инженер-конструктор I категории. От соискателя требуется знание норм проектирования изделий, опыт работы в программах AutoCAD и AllPlan, высшее образование.

Также до 150 тыс. рублей в месяц готовы предложить маркетологу в юридической компании, директору по развитию и инженеру-конструктору/мобильному инженеру-замерщику. На такую же зарплату может рассчитывать дизайнер штор с высшим художественным образованием.

Ранее мы писали, что в Петербурге назвали самые востребованные профессии. Тяжелее всего найти работу журналистам, event-менеджерам, видеооператорам, гейм-дизайнерам, арт-директорам, оценщикам и продюсерам.

Фото: Piter.tv

