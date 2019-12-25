В июле ввели в эксплуатацию 38 домов

Больше всего домов ввели в эксплуатацию в Выборгском районе.

В среду, 5 августа, стало известно, что в июле текущего года в Петербурге ввели в эксплуатацию 38 домов на 4 674 квартир.

В этом месяце лидирует Выборгский район: там сдали 8 домов на 1 834 квартиры (88 401,10 кв.м). На второй строчке в рейтинге оказался Московский район: там сдали 2 дома на 1 554 квартиры (53 944,60 кв.м). На третьей строчке расположился Приморский район – там сдали 4 дома на 852 квартиры (44 044,7 кв. м).

Также в июле сдали 16 объектов общегражданского назначения, в том числе ТРЦ в Невском районе, частную школу в Приморском районе и поликлинику в Петродворцовом районе.

Ранее мы писали, что в Пушкинском районе продолжается активное строительство социальных объектов.

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