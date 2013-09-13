В июле в экстренную службу "112" поступило более 320 тыс. обращений от петербуржцев

Наибольшее число обращений поступило в скорую медпомощь.

В июле в экстренную службу "112" поступило 325 тыс. обращений, СМС и сообщений из информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи города.

Более 90 тыс. обращений было направлено в скорую медицинскую помощь, более 80 тыс. вызовов операторы направили в полицию, свыше 8,7 тыс. обращений поступило в пожарно-спасательную службу, более 1,9 тыс. обращений – в службу газа и ещё 17 тыс. вызовов были направлены в несколько служб. В пресс-службе отметили, что в июне и июле петербуржцы часто обращались в скорую из-за аномальной жары.

Операторы экстренной службы принимают звонки и на иностранных языках. Знание испанского языка пригодилось во время матча чемпионата Европы по футболу между сборными Швейцарией и Испанией. В этот день специалисты помогли испанскому болельщику найти свой отель.

Ранее мы писали, что суд Петербурга оштрафовал болельщицу ЕВРО-2020, занявшую чужое место на стадионе.

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