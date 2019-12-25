Суд Петербурга оштрафовал болельщицу ЕВРО-2020, занявшую чужое место на стадионе

Также девушке запрещено полгода посещать спортивные мероприятия.

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал Радиму Беремукову на 5 тысяч рублей и запретил на полгода посещать спортивные соревнования. Девушка обвиняется в совершении правонарушения по ч.2 ст.20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Об этом 4 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Инцидент произошел 2 июля на стадионе "Санкт-Петербург Арена" во время матча чемпионата Европы по футболу между сборными Швейцарии и Испании. Пройдя на стадион, женщина заняла не свое место, указанное в билете. На неоднократные замечания контролера-распорядителя девушка вовсе не реагировала. По словам болельщицы, она пересела, поскольку ей мешал мужчина на заднем ряду.

Ранее Piter.tv писал, что суд наказал петербуржца, который проник на матч Евро по чужому FAN ID.

Фото: Piter.tv