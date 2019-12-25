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В июле увеличились продажи на петербургских автозаводах
Сегодня, 14:16
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IRINA_CHALKINA

В июле увеличились продажи на петербургских автозаводах

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Только за июль петербургские автозаводы продали более 28,7 тысяч машин.

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что в июле увеличились продажи на петербургских автозаводах. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Согласно данным аналитиков, продажи автомобилей по России выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом за 2019 года. Более того, автомобили петербургской сборки стали покупать на 8% чаще. 

В Ассоциации европейского бизнеса отметили, что за июль продали почти 142 тысяч автомобилей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на маршрут № 22 выйдут десять дополнительных автобусов. 

Фото:pixabay

Теги: автозаводы петербурга, продажи автомобили спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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