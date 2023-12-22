В I квартале 2024 года автозаводы Петербурга увеличили продажи машин в 4 раза

При этом продажи предприятий города все еще отстают от показателей 2021 года более чем в 10 раз.

За I квартал текущего года петербургские автозаводы нарастили продажи в 4,1 раза. Было отгружено машин на общую сумму почти 11 млрд рублей. Об этом пишет "Ъ-СПб", ссылаясь на данные Петростата.

При этом продажи предприятий города все еще отстают от показателей 2021 года более чем в 10 раз. Тогда автозаводы отгрузили продукции на 123,1 млрд рублей. Так, на данный момент предприятия Петербурга вернули менее 9% от объема производства I квартала 2021 года.

В феврале 2024 года бывший завод Nissan в городе на Неве вернулся в государственную собственность. Ранее он был передан компании "АвтоВАЗ". Кроме того, предприятие Toyota перешло бренду Aurus.

Фото: пресс-служба Смольного (носит иллюстративный характер)