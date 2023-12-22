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В I квартале 2024 года автозаводы Петербурга увеличили продажи машин в 4 раза
Сегодня, 10:59
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В I квартале 2024 года автозаводы Петербурга увеличили продажи машин в 4 раза

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При этом продажи предприятий города все еще отстают от показателей 2021 года более чем в 10 раз.

За I квартал текущего года петербургские автозаводы нарастили продажи в 4,1 раза. Было отгружено машин на общую сумму почти 11 млрд рублей. Об этом пишет "Ъ-СПб", ссылаясь на данные Петростата.

При этом продажи предприятий города все еще отстают от показателей 2021 года более чем в 10 раз. Тогда автозаводы отгрузили продукции на 123,1 млрд рублей. Так, на данный момент предприятия Петербурга вернули менее 9% от объема производства I квартала 2021 года.

В феврале 2024 года бывший завод Nissan в городе на Неве вернулся в государственную собственность. Ранее он был передан компании "АвтоВАЗ". Кроме того, предприятие Toyota перешло бренду Aurus

Фото: пресс-служба Смольного (носит иллюстративный характер)

Теги: автозаводы петербурга, петербургские предприятия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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