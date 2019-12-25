В Петербурге на маршрут № 22 выйдут десять дополнительных автобусов

Больше не придется ждать автобус по полчаса.

В Петербурге увеличат количество автобусов, которые курсируют по маршруту №22. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотрас".

С 22 августа ежедневно будут направляться 10 дополнительных автобусов. Благодаря этому, интервал движения сократится до 9-15 минут. Пассажирам приходится ждать транспортное средство по 19-30 минут.

Автобус №22 ездит по маршруту "улица Стасовой - Двинская улица" и пересекает 4 района: Красногвардейский, Центральный, Адмиралтейский и Кировский. Он является одним из наиболее популярных городских автобусных линий.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге начались испытания новейшего белорусского автобуса.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"