До конца года новинка будет курсировать от улицы Костюшко до Театральной площади.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что в Петербурге начались испытания новейшего белорусского автобуса. Об этом сообщили в ГУП "Пассажиравтотранс".

Известно, что автобус стартовал от площади Победы. Он проедет по центру Северной столицы. Планируетcя, что до конца года общественный транспорт будет курсировать от улицы Костюшко до Театральной площади.

Отмечается, что его двигатель самому высокому экологическому стандарту "Евро-6". В настоящий момент, в петербургском городском автопарке ему пока нет аналогов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ускорят газификацию автотранспорта и построят 25 газовых станций.

Фото:ГУП Пассажиравтотранс