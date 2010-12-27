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В Петербурге летом проведут этап чемпионата мира по ралли-кроссу 
Сегодня, 11:39
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге летом проведут этап чемпионата мира по ралли-кроссу 

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Протяженность общего кольца трассы составляет 4086 метров.

В четверг, 5 декабря, стало известно о том, что в Петербурге летом проведут этап чемпионата мира по ралли-кроссу. Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации.

Известно, что мероприятие запланировано на 18-19 июля. Его должны провести на трассе "Игора Драйв". Однако, в данный момент автомобильная федерация ожидает получения согласия промоутера и омологации трассы.

Напомним, что трасса "Игора Драйв" имеет протяженность общего кольца трассы 4086 метров.

Ранее канал Piter.TV объяснил, почему переезд "Формулы-1" из солнечного Сочи в Ленобласть может стать правильным решением. 

Фото:Piter.TV

 

Теги: игора драйв, новости спб, общество, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости, Спорт,

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