Протяженность общего кольца трассы составляет 4086 метров.

В четверг, 5 декабря, стало известно о том, что в Петербурге летом проведут этап чемпионата мира по ралли-кроссу. Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации.

Известно, что мероприятие запланировано на 18-19 июля. Его должны провести на трассе "Игора Драйв". Однако, в данный момент автомобильная федерация ожидает получения согласия промоутера и омологации трассы.

Напомним, что трасса "Игора Драйв" имеет протяженность общего кольца трассы 4086 метров.

Ранее канал Piter.TV объяснил, почему переезд "Формулы-1" из солнечного Сочи в Ленобласть может стать правильным решением.

Фото:Piter.TV