Примет ли "Игора Драйв" королевские гонки и при чем тут Выборг?

Канал Piter.TV объясняет, почему переезд "Формулы-1" из солнечного Сочи в Ленобласть может стать правильным решением. Вспоминаем славные традиции автоспорта в регионе (от первого гонщика F-1 Виталия Петрова до успехов SMP-Racing) и разбираем преимущества местной трассы.

Одной из главных новостей в мире автоспорта этой осенью стали разговоры о возможном переносе российского этапа "Формулы-1" из Сочи в Ленинградскую область – на новую трассу "Игора Драйв". Эту идею обсуждали российские и мировые СМИ, ее поддержал ряд экспертов, от журналисто до функционеров автоспорта. Официальные представители "Игора Драйв" эти слухи опровергли, хотя дали понять – трасса действительно готова принять "королевские гонки". Если и не в следующем году, то в обозримом будущем.

Канал Piter.TV вслед за значительной частью российского автосообщества считает такое развитие событий логичным и даже необходимым. Это реальный шанс превратить Ленинградскую область в столицу российского автоспорта, привлечь в регион туристов со всего мира и дать новую жизнь местным гоночным традициям. Проводить гонки "Формулы-1" на трассе "Игора Драйв" – удобнее, интереснее и более перспективно с экономической точки зрения. Давайте разбираться в этой непростой теме по пунктам.

"Игора-Драйв" – трасса мирового уровня в сердце Ленинградской области

Начнем с короткой справки о самом комплексе "Игоре Драйв". Это группа трасс для авто- и мотоспорта, площадью в 100 га, с трибунами на 50 000 зрителей в Приозерском районе Ленобласти (54 км от Петербурга, около 100 км от Выборга). Он состоит из 10 профессиональных трасс: от дрифтовых и ралли-трасс, до площадок под контраварийное вождение и картинга. Длина главной трассы — 4080 м, она включает в себя 14 поворотов, 17 метров перепада высот. Именно она официально подходит для проведения элитных гонок "Формулы-1".

Проект полностью спроектировал Герман Тильке и его команда – это главный архитектор всех современных автодромов, входящих в календарь гонок Гран-при. Важная деталь: редкая трасса, разработанная Мастером, не входит в программу "Формулы-1": там слишком высоко ценят мастерство этого профессионала. Да и сам он не стал бы браться за спортивный проект без элитарных перспектив.

"Игора Драйв" готовится к открытию, комплекс фактически готов: в 2020 там проведут этап престижной немецкой гоночной серии DTM. В перспективе здесь могут проходить заезды MotoGP, Супербайк, World RX и… ее величество "Формула – 1". Весь вопрос в том, есть ли у "Игоры" амбиции стать гоночной трассой №1 в России. По поводу амбиций не знаем, а вот такие возможности у уникального проекта точно есть. Об этом открыто говорил президент ФИА Жан Тодт во время осмотра автодрома, сам Герман Тильке называет "Игору" одним из лучших своих проектов.

Как результат, "Игора Драйв" – основной конкурент единственной лицензированной трассы F1 в России – "Сочи Автодром". Королевские гонки проходят здесь с 2014 года, сложно переоценить вклад олимпийской столицы в российский автоспорт… но кто сказал, что место главной трассы "Формулы-1" в России зарезервировано навечно? Сочи нередко критикуют за удаленность от столиц и слишком скучную схему заезда, в то время как Ленобласть может предложить поклонникам спорта что-то большее, чем просто гонки.

На стороне Ленинградской области – традиции автоспорта

Итак, основные проблемы "Формулы-1" в Сочи – не только предсказуемая, слишком консервативная трасса и недобор зрителей на заездах (дорогие для Краснодарского края билеты, долго ехать из Москвы и Петербурга). Все-таки имидж города опирается на два основных бренда: море-пляжи и Олимпиада-2014, все остальное – остаточный принцип. Люди приезжают сюда за другими вещами: покупаться в море, покататься на горных лыжах, сфотографироваться на фоне "Фишт-Арены". Да и статус олимпийских объектов так велик, что трассу официально запрещено как-то дорабатывать и перестраивать, даже по запросу ФИА. Объект вписан в четкие контуры олимпийского парка и сложившейся инфраструктуры "Сочи-2014".

В то же время Ленинградская область исторически считается одной из неформальных столиц российского автоспорта. Выборг – родина Виталия Петрова, первого российского пилота "Формулы-1" и DTM. Не удивительно, что именно первый россиянин, взошедший на подиум королевских гонок, минувшим летом участвовал в инспекции "Игоры Драйв" вместе с Жаном Тодтом и Германом Тильке. Именно в тот день Жан Тодт и его окружение разразились чередой комплиментов в адрес нового автодрома. А позже Виталий Петров показывал трассу Владимиру Путину и Александру Лукашенко: интерес главы государства только подчеркивает перспективы "Игоры Драйв". Вряд ли бы таких гостей повезли на объект, предел которого – гонки серии DTM?

Статус Виталия Петрова может сыграть серьезную роль в развитии проекта из Ленинградской области. У него безупречная репутация в мировом автосообщества, он все еще успешен как гонщик (только в этом году – подиумы "24 часов Ле Мана" и нескольких гонок WEC) и лично общается с высшим руководством страны в сфере спорта. А главное – Виталия Петрова знают как патриота Выборга и Ленинградской области. Можно вспомнить презентацию болида DTM в Выборге или автошоу на Дне Ленобласти в Кингисеппе (не говоря уже о том, что звезда мирового спорта получает высшее образование в родном Выборге). У Сочи таких влиятельных друзей и защитников, пожалуй, не найти.

Еще важнее тот факт, что успешные выступления Виталия Петрова с "нулевых" воспитывали у петербуржцев и жителей Ленобласти интерес к автоспорту. И, если Сочи со времен Олимпиады больше ассоцииируется с хоккем или горными лыжами, то для нашего региона гонки значат очень и очень много. Кроме того, значительная часть российских фанатов F1 проживает в Центральной России. Добраться до "Игоры" им будет значительно проще: 4 часа "Сапсаном" из Москвы, меньше суток на поезде или самолете из других регионов СЗФО или ЦФО. Добавьте к этому поклонников королевских гонок из Финляндии, Швеции, Латвии – этой платежеспособной аудитории намного проще добираться до Северной столицы.

Кажется, в ФИА это понимают. Все-таки интерес руководства ФИА к региону не ограничивается единичным визитом на "Игору-Драйв". Вспомним, как Тодт приезжал на встречу с Владимиром Путиным в 2018 году, а недавно с дипломатическим визитом в Петербурге выступал Даниил Квят и его коллеги из Toro Rosso… нам кажется, что это "вжжжж" автомобильных моторов – неспроста!

Трасса – более интересная, а проблему с размещение туристов решит Выборг

Все это лирика, скажете вы. Традиции – традициями, а на стороне Сочи – опыт проведения гонок Ф-1 и шикарная гостиничная инфраструктура для размещения зрителей. При том, что мощности курорта "Игора" не рассчитаны на размещение десятков тысяч туристов.

Хорошо, если мы говорим о фактах, то можно изучить аналитический материал на Sports.ru, где журналисты и эксперты разбирают чисто гоночные преимущества автодрома под Петербургом. Во-первых, это более интересная трасса, поощряющая обгоны и опасные повороты. Во-вторых, в случае с "Игорой" сохраняется возможность перестроения и доработки объекта, размещенного на свободном от иной застройки участке земли. В-третьих, отсутствие сейсмической опасности, естественной для горных регионов. И это лишь некоторые из аргументов от профессиональных обозревателей.

"Игора" выглядит техничной, и на ней просматривается минимум два места для обгонов: первый поворот и, возможно, 13-й. В отличие от плоского "Сочи Автодрома", на "Игоре" есть некоторый перепад высот на третьем секторе (17 м). А еще в плюс качеству гонок пойдет фактор питерской погоды: шанс увидеть дождевую гонку тут гораздо выше, - отмечает автор.

"Гран-при России" наконец-то перестанут называть скучным и однообразным. А что касается размещения туристов, то "Игоре" поможет тот же Выборг. На контрасте с гонкой в лесном массиве древний туристический город, известный хорошими гостиницами и событийным туризмом, станет идеальным дополнением. Тем более, что об исторической связи Выборга, Виталия Петрова и "Формулы-1" мы уже писали выше. Визит на родину первого российского пилота Ф-1, экскурсии по Выборгскому замку, близость финской границы…Отличный вариант, который поможет провести гоночный уик-энд максимально разнообразно. Для самой Ленобласти это шанс удержать волну туристов: почему бы не вступить в конкуренцию за гоночных туристов с Петербургом? Козыри Выборга и региона в этой истории очевидны.

Еще раз: перед нами не мечты, а вполне вероятный вариант развития событий. Понятно, что речь не идет о 2020 годе, но уже в начале следующего десятилетия вся Россия может увидеть первый этап "Формулы-1" в Ленинградской области. А до этого у "Игоры Драйв" и местных властей будет достаточно времени, чтобы доработать инфраструктуру, набить первые шишки и подготовиться к проведению самой престижных и увлекательных гонок во вселенной автоспорта.

Автор: Редакция Piter.TV

Фото, видео: Piter.TV, Игора Drive - Вконтакте, DTM - YouTube