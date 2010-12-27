В июле на ЗСД ограничат движение из-за ремонта

Ограничения продлятся до конца месяца.

В июле 2019 года на Северном, Центральном и Южном участках ЗСД проведут плановые работы по восстановлению дорожного покрытия. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы".

Ремонтировать будут покрытия основного хода и въездов, дорожное обустройство. Также займутся строительством дополнительных съездов.

В этот период на разных участках ЗСД будет ограничено движение. Оно будет действовать в часы минимальной транспортной нагрузки участка дороги. Об ограничениях сообщат с помощью установки специальных знаков и информационных щитов, на табло появятся знаки переменной информации, места производства работ будут обозначены специальными сигнальными средствами.

"Магистраль Северной столицы" просит проявлять особое внимание при движении и выбрать скорость, которая позволит избежать дорожно-транспортных происшествий. С перечнем ограничений вы можете ознакомиться на официальном сайте компании.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что до 7-го июля на участке КАД перекрыты две полосы движения.

Фото: Piter.TV