На участке КАД перекрыли две полосы движения

В период с 27 июня по 7 июля там будут проводиться работы по ликвидации колейности дороги.

ФКУ Упродор "Северо-Запад" информирует жителей Санкт-Петербурга о новых ограничениях движения, которые ввели на Кольцевой Автомобильной дороге (КАД) в четверг, 27 июня. Речь идет об участке от транспортной развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург — Матокса (Мурино) до транспортной развязки КАД на пересечении с проспектом Культуры. Там перекрыли две полосы, а на остальных ограничили скорость до 50 км/ч.

В управлении сообщили, что в период с 27 июня по 7 июля на участке будут проводиться работы по ликвидации колейности дороги. На время ремонта на участке установят специальные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световые сигнализации.

Ранее мы писали ограничениях между Парашютной улицей и проспектом Культуры, где на два месяца перекроют внешнее кольцо КАД. В начале следующего месяца там начинаются работы по устройству третьей полосы

Фото: ФКУ Упродор "Северо-Запад", открытые источники