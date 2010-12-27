Между Парашютной и Культуры на два месяца перекроют внешнее кольцо КАД

Ограничения начнут действовать с 1 июля.

На участке между транспортными развязками с Парашютной улицей и проспектом Культуры (км 15+400 – км 25+000 внутреннего кольца, км 116+000 – км 125+600 внешнего кольца) с 1 июля начинаются работы по по устройству третьей полосы. В течение двух месяцев движение будет полностью перекрыто. Об этом сообщило ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 1 июля по 1 сентября будет организован перепуск движения с внешнего на внутреннее кольцо. Движение по внутреннему кольцу будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении.

На участке, где будут проводиться работы, установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"