В историческом центре Выборга появится театральный комплекс

Комплекс подразумевает работу областного театра "Святая крепость". Планируется, что в 2024 – 2026 годах объект будет сдан в эксплуатацию.

В историческом квартале города Выборга появится новый театральный комплекс. По предварительной информации комплекс построят на Крепостной и прилегающих к ней улицах.

Финансирование осуществляется за счет правительства Ленобласти и Министерства культуры РФ. Помимо этого, правительство Ленобласти планирует отреставрировать исторический квартал и взять на себя ответственность за инфраструктуру. Сумму проекта оценили в 2 млрд рублей.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге хотят восстановить пункт пропуска для яхт. Такое решение региональные власти приняли в связи с удаленностью действующих пунктов пропуска, где можно оформить маломерные судна и яхты.

Фото: Piter.TV