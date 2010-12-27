В Выборге хотят восстановить пункт пропуска для яхт

Районная администрация уверена, что новый терминал привлечет новых туристов в Ленинградскую область.

В Выборге рассматривают возобновление приема маломерных судов и яхт. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на заместителя директора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой Дмитрия Ваньчкова.

Решение принято в связи с удаленностью действующих пунктов пропуска, где можно зарегистрировать маломерные суда. Сейчас яхты принимает МПП Брусничное (Сайменский канал) и форт Константин. Сначала контроль будет организован на основе существующей инфраструктуры порта. Вероятнее всего в процессе задействуют и часть инфраструктуры яхт-клубов, находящихся в пределах пункта пропуска. Сейчас город ищет источник финансирования. Определяется перечень необходимых работ.

Напомним, что летом в 2018 году маленький понтон у выборгского морского порта, где таможенники осуществляли контроль маломерных судов, был демонтирован.

Ранее Piter.TV сообщил, что на набережной в Выборге установят дополнительные ограждения.

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