На набережной в Выборге установят дополнительные ограждения

Муниципальный контракт на проведение работ заключила администрация Выборгского района. Помимо дополнительных ограждений рабочие установят конструкции со стороны автовокзала и вблизи улицы Николаева около композиции якорей.

Вдоль аварийных участков набережной Салакка-Лахти установят дублирующие ограждения. Они будут поставлены между Петровским и Крепостным мостами. Об этом сообщила пресс-служба МО "Выборгский район" Ленобласти.

Ограждения вдоль реки устанавливают с целью обеспечения безопасности. Они будут высотой чуть больше метра. Работники проанализировали состояние конструкций. В результате была выявлена просадка грунта. Кроме того, отдельные участки ограждения из чугунных секций и гранитных тумб находятся в неустойчивом состоянии. Исходя из этого, было принято решение о проведении противоаварийных мероприятий. Дублирующие ограждения будут установлены на период подготовки к реконструкции набережной.

В 2018-2019 годах спецслужбы провели инструментальное обследование бухты. Администрация Выборгского района предпринимала действия по изысканию необходимого объема софинансирования. Сейчас в проекте бюджета на 2020 год учтены проектно-изыскательные работы по реконструкции набережной от Крепостного моста до Железнодорожной улицы

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти планируют создать информационный портал про ЗОЖ.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти