В историческом центре Петербурга станет больше экологичных автобусов

Появление безвредных для природы автобусов связано с Европейской неделей мобильности, говорится в сообщении пресс-службы "Пассажиравтотранса". Петербург снова стал городом-участником этой международной акции, призванной обратить внимание горожан на экологическую обстановку и напомнить о том, что автомобилю есть достойная альтернатива.



До 22 сентября на маршрутах в историческом центре Петербурга появится больше автобусов, работающих на компримированном газе. 60 "экобусов" будут перевозить пассажиров по маршрутам № 3, 22, 26, 49, 141. На маршруте № 128 можно также проехаться на транспорте, безопасном для окружающей среды: здесь курсируют автобусы с электрическим двигателем.

Такие автобусы на метане соответствуют стандарту EEV (сверх экологически чистые автомобили). На сегодняший день "Пассажиравтотранс" запустил 163 газовых автобуса в Московском, Центральном, Фрунзенском, Красногвардейском районах. В следующем году к автобусному парку докупят еще 60 единиц экологичного транспорта.



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Фото: Пассажиравтотранс