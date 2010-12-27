В Петербурге перекроют улицу Некрасова из-за съемок фильма 

Ограничения будут действовать с 19 сентября по 5 октября.

В Петербурге перекроют улицы из-за съемок фильма. Об этом рассказала пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ограничения будут действовать с 19 сентября по 5 октября. В первый день с 6 утра до 22:00 перекроют Соляной переулкуот Гангутской улицы до улицы Пестеля. Далее петербуржцы не смогут проехать по по улице Некрасова от улицы Восстания до Лиговского проспекта и улице Радищева от Баскова переулка до Озерного переулка с 6 утра 21 сентября до 23:00 следующего дня. Также ограничения коснутся Галерной улицы, улицы Труда и Замятину переулку. Помимо прочего, 2 октября заблокируют проезд с 6 утра до 17:00 4 октября по Банковскому переулку.

Неизвестно съемки какого фильма будут проходить на улицах Северной столицы. По данным СМИ, фильм снимает ООО "БАБЛ СТУДИОС".

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Фото:pixabay