ТЦ "Галерея" продадут за 80 млрд рублей инвестору из ОАЭ

По данным аналитиков, "Галерея" самый посещаемый торговый комплекс в Петербурге.

В понедельник, 16 сентября, стало известно, что торговый комплекс "Галерея" могут продать за 80 млрд рублей. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным СМИ, владельцы ТЦ уже достигли предварительной договоренности с инвестиционным фондом Mubadala. Однако, на излюбленное место петербургских шопоголиков также претендует Российский фонд прямых инвестиций. Эксперты заявили, что продажа "Галереи" может стать одной из самых "дорогих" сделок.

По данным аналитиков, "Галерея" самый посещаемый торговый комплекс в Петербурге. Его общая площадь составляет 192 тысячи квадратных метров.

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Фото:тц галерея/вк