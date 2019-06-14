В историческом центре Петербурга построят элитный дом

Дом планируется построить на участке площадью 995 квадратных метром в стиле северного модерна.

Стало известно, что в Петербурге комитет по градостроительству согласовал проект по строительству жилого дома в Адмиралтейском районе. Его площадь составит 3 750 квадратных метров, его возведут на улице Лабутина, 5. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает "Деловой Петербург".

Проект выполнила Архитектурная мастерская Мамошина по заказу ООО "Атлант". Известно, что дом планируется построить на участке площадью 995 квадратных метром в стиле северного модерна. По словам экспертов, строительство здания обойдется компании в 120 000 рублей на 1 квадратный метр. Добавим, что общая сумма планируемых инвестиций в проект не раскрыта.

Строительством займется компания "Атлант". Ее генеральный директор и учредитель Дмитрий Лебедев, который ранее был главой и совладельцем ликвидированной в феврале этого года ГК "Ховард".

Ранее мы писали, что архитекторы представили проект застройки северного намыва Васильевского острова. Проект был разработан по заказу компании ЛСР.

Фото: Piter.tv

