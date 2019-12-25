Терминал представляет собой монитор с экраном, телефонной трубкой и видеокамерой.

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что в исправительных колониях Ленобласти разрешили видеозвонки. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по региону.

Видеозвонки разрешили в исправительной колонии №2 в посёлке Ульяновка. Известно, что заключенный может использовать видеотерминал в течение 15 минут в день.

Таким образом ведомство намерено "укрепить и восстановить социально-полезные связи" во время пандемии коронавирусной инфекции.

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