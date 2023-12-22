Вышел релизный геймплейный трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League

Студия Rocksteady представил геймплейный трейлер игры Suicide Squad: Kill the Justice League. Его выложили на YouTube-канале.
На опубликованных кадрах показаны кадры геймплея и некоторые катсцены. По сюжету отряд злодеев из вселенной комиксов DC будет противостоять супергероям, которые окажутся под действиями чар злодея Брейниака.
Релиз Suicide Squad: Kill the Justice League запланировал на 2 февраля. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S.
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Видео: YouTube / Suicide Squad: Kill the Justice League
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