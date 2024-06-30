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В иркутском Братске загорелся склад с досками

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Сейчас огонь локализован.

Пожар площадью шесть тысяч квадратных метров вспыхнул на территории склада, расположенного в городе в Братске Иркутской области. Ранее площадь возгорания составляла 1,8 тысячи квадратных метров. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы экстренного ведомства страны по региону. Известно, что пламя вспыхнуло в помещении с готовой продукцией. По предварительным сведениям, с огнем борятся 26 человек личного состава, в ликвидации огня задействовано девять единиц техники. В настоящее время сведений о пострадавших нет.

Сухая жаркая погода и плотное складирование пиломатериала привели к быстрому распространению огня. Площадь пожара составляет 6 тыс. кв. м.

пресс-служба ГУ МЧС России

В Приморском крае из-за паводка откачали более 1 млн куб. м воды.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России

Теги: братск, гу мчс, иркутская область, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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