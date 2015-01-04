В Приморском крае из-за паводка откачали более 1 млн куб. м воды

Специалисты продолжают бороться с последствиями стихии.

Более одного миллиона кубометра воды откачали российские спасатели на территории Приморского края из-за весеннего паводка. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления пресс-службы экстренного ведомства. Совместными усилиями сотрудники ГУ МЧС и ГОЧС продолжают оказывать адресную помощь местному населению.

С нарастающим итогом отработаны заявки по 381 адресу, откачено более 1 млн куб. м воды. Работают переправы по перевозке людей и продовольствия: доставлено более 8,5 тонн продуктов, перевезено более 2,5 тыс. человек. пресс-служба ГУ МЧС по Приморью

В профильном ведомстве заметили, что за прошедшие сутки в Дальнереченском районе от воды освободилось 18 частных домов. Также в Дальнереченске, Дальнереченском и Красноармейском муниципальных образованиях аналогичный сценарий произошел в отношении 131 приусадебного участка. Оперативная сводка говорит о том, что затопленными остаются еще 175 частных домов и 658 приусадебных участков. На указанной земле нарушено транспортное сообщение с четырьмя населенными пунктами. В общей сложности властями организовано восемь лодочных переправ.

Семилетняя девочка добралась до берега Финского залива с лодки вплавь.

Фото и видео: ГУ МЧС России